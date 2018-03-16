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На ВДНХ отремонтируют выставочный центр «Рабочий и колхозница»
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На ВДНХ отремонтируют выставочный центр «Рабочий и колхозница» 

РИА Недвижимость 16 марта 2018
МОСКВА, 16 мар — РИА Недвижимость. На ВДНХ проведут капитальный ремонт музейно-выставочного центра «Рабочий и колхозница», расположенного в основании одноименного монумента Веры Мухиной, следует из материалов сайта госзакупок.
Как сообщается в них, ВДНХ объявила конкурс для определения исполнителя проектно-изыскательских работ для капитального ремонта музейно-выставочного центра «Рабочий и колхозница». Начальная цена контракта составляет 1,4 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 6 апреля, их рассмотрение назначено на 13 апреля.
Скульптура «Рабочий и колхозница» высотой 24,5 метра была создана Мухиной для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Концепция монумента принадлежала архитектору павильона Борису Иофану. Затем скульптура была установлена перед входом ВДНХ в Москве на 10-метровом постаменте.
В 2003 году началась реставрация памятника, для которой монумент разобрали на 40 фрагментов. В 2009 году отреставрированная скульптура была установлена на новом постаменте-павильоне высотой 37 метров, в общих чертах повторяющем оригинальный павильон Иофана. В павильоне открылся музейно-выставочный центр.
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