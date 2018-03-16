Конкурс «Мой музей» приглашает жителей Измайлово

Юные измайловские таланты могут принять участие в конкурсе «Мой музей».

Совсем скоро в объединенном музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово-Люблино» начнется прием работ на Межрегиональный конкурс «Мой музей», в котором юные художники, писатели и поэты получают уникальную возможность проявить таланты.

Напомним, что конкурс проходит с 10 ноября 2017 года по 5 мая 2018 года в объединенном музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово-Люблино». В нем принимают участие школьники и студенты образовательных учреждений России по двум направлениям: рисунок и малая литературная форма (стихотворение, очерк, рассказ, эссе, сказка).

Конкурс проводится в двух возрастных группах: младшая (7 — 12 лет) и старшая (13 — 20 лет). Номинации конкурса: «История одного музея», «Музейные профессии», «Памятники всемирного культурного наследия ЮНЕСКО», «Музей будущего», «Коломенское и его роль в истории Москвы», «Мое Измайлово», «Люблино милое», «Вознесение — памятник всемирного культурного наследия».

Художественные работы принимаются по адресу: ул. Большая 84/3, Центр туристического обслуживания, 2 этаж, кабинет № 33 (отдел музейной педагогики) с 20 апреля по 5 мая 2018 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9:00 до 17:00.

Награждение конкурсантов состоится 20 мая 2018 года.

Телефон для справок: 8-499-614-20-83.