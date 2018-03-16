Жители Молжаниновского познакомятся с творчеством Виктора Шилова

Художественная выставка Виктора Шилова заработала в торговом центре «МЕГА Химки». В экспозиции представлены натюрморты и пейзажи, а также портреты.

— Его натюрморты и пейзажи широко известны и являются частью самых престижных коллекций. Но особое место в творчестве Виктора отведено работе с портретами. Миссией художника стало возрождение и продолжение лучших традиций русской портретной школы.

Время работы выставки с 12.00 до 22.00. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 15 апреля.

ТЦ «МЕГА Химки» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, 8-й микрорайон, 2. Вход свободный. (то)