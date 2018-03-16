Ещё
Жители Молжаниновского познакомятся с творчеством Виктора Шилова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Молжаниновского познакомятся с творчеством Виктора Шилова 

Управа района Молжаниновский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Художественная выставка Виктора Шилова заработала в торговом центре «МЕГА Химки». В экспозиции представлены натюрморты и пейзажи, а также портреты.
— Его натюрморты и пейзажи широко известны и являются частью самых престижных коллекций. Но особое место в творчестве Виктора отведено работе с портретами. Миссией художника стало возрождение и продолжение лучших традиций русской портретной школы.
Время работы выставки с 12.00 до 22.00. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 15 апреля.
ТЦ «МЕГА Химки» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, 8-й микрорайон, 2. Вход свободный. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Культурный центр на Флотской проведет смотр на роль сложного подростка На Новозаводской провели онлайн-вебинар о воспитании детей Гимнастический и спортивный комплексы установят на детской площадке на Новосходненском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение