Выходные в Москве: концерты Prodigy и «Ленинграда»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости . Концерты Prodigy и «Ленинграда», выставка фотографий календаря Pirelli, спектакль Дмитрия Крымова и фестиваль ирландского кино пройдут в эти выходные в Москве.

Выставки

В Мультимедиа Арт Музее проходит выставка фотографий 45-го выпуска календаря Pirelli знаменитого британского фотографа Тима Уокера . Съемки 45-го издания легендарного календаря проходили в Лондоне. Впервые за более чем полувековую историю календаря был выбран единый сюжет по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

В съемках участвовали исключительно темнокожие модели, в числе которых голливудская звезда Вупи Голдберг (в образе Герцогини), британская топ-модель Наоми Кэмпбелл (Королевский палач), американский рэпер Lil Yachty, гамбийская правозащитница Джаха Дукуре, австралийская модель Даки Тот (Алиса) и первый родившийся в Африке актер, номинировавшийся на «Оскар» за роль второго плана в фильме «В Америке», Джимон Хонсу.

По словам Уокера, в процессе работы его вдохновляли иллюстрации Джона Тенниела к первому изданию сказки 1865 года. «Существует бесконечное число пересказов Алисы, но я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла с тем, чтобы мой рассказ исходил из первоисточника. Основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения», — рассказал Уокер.

В музее современного искусства «Гараж» проходит выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые», посвященная 50-летию с момента выхода книги философа и искусствоведа Михаила Лифшица «Кризис безобразия». В своем исследовании он критиковал кубизм и поп-арт, рассуждая о кризисе искусства в XX веке. Экспозиция включает архивные исследования, переписку философа, стенограммы его лекций, а также фотографии.

Концерты

В Barvikha Luxury Village даст концерт питерская группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Группа обещает исполнить лучшие хиты за все время творчества, а также порадует поклонников своими новыми песнями.

Также в субботу в Москве выступит культовая британская электронная группа The Prodigy.

"В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. Они не раз признавались в любви к нашей публике, хорошо сохранившей стиль бескомпромиссного слэма девяностых, и готовят для этого тура специальное шоу, полное огня, звука и старого доброго британского угара", — отмечают организаторы.

Также порадует поклонников ростовская рэп-группа «Каста», которая уже давно не давала концертов. В субботу их выступление будет включать «лучшие треки нового альбома „Четырёхглавый орёт“.

Театры

В Школе драматического искусства зрителям покажут постановку Дмитрия Крымова по произведения Михаила Лермонтова „Демон. Вид сверху“. По словам режиссера, спектакль родился с мечты о полете. „Лермонтовская поэма — повод, чтобы посмотреть на нашу жизнь сверху. Пролетев над годами, веками, искусствами, страстями, судьбами, ошибками. Посмотреть таким черным глазом — критически скептическим. Взглядом существа, которое никогда никого не любило, но вдруг полюбило… И вот оно смотрит на человечество. Кто они, эти люди? Как они рождаются, умирают, влюбляются?“ — отметил Крымов.

В рамках фестиваля Ирландского кино в Москве покажут картину „Моди“ режиссера Эшлина Уолша с Итаном Хоуком и номинанткой на „Оскар“ за „Форму Воды“ Салли Хокинс . „Фильм рассказывает о жизни художницы Мод Льюис из Новой Шотландии. Это история о силе духа, о заслуженном признании, неиссякаемой вере в себя и поразительной тяге к творчеству“, — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Также на мероприятии покажут фильм „Рыжим тут не место“ Хуаниты Уилсон по роману американского представителя „нуарного вестерна“ Дэниела Вудрелла, который также написал популярные и впоследствии экранизированные романы „Зимняя кость“ и „Погоня с дьяволом“.

»Когда бродяга из глубинки Сэмми приезжает в город в поисках очередной пинты и веселой компании, он получает намного больше, чем мог ожидать. Еда, ночлег, возможность лучшего будущего — и все это благодаря рыжеволосой Джамали и ее брату Джейсону, которые мечтают вырваться из обыденности. Но не так-то легко пробиться, если живешь в местечке под названием Venus Holler (Крик Венеры). Сэмми ощущает беспомощность в борьбе с предрассудками, но самое трудное, с чем предстоит сразиться — демоны в его собственной голове", — рассказывают организаторы.