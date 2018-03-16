Пенсионеры из Хорошевки посетили Музей русской иконы

Получатели услуг территориального центра соцобслуживания «Беговой» филиал «Хорошевский» посетили Музей русской иконы. Участников экскурсии познакомили с многовековой историей иконописи на Руси.

— Получателям услуг рассказали обо всех этапах изготовления иконы в её каноническом виде, показали самую древнюю икону в музее, провели по залам, в которых размещены бесценные шедевры русской иконописи и не только. Рассказ был очень интересен и, по сути, предоставленная информация была уникальна, — отметили в ТЦСО.

Жители района смогли соприкоснуться с уникальными и бесценными экспонатами мирового значения. (то)