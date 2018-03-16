Антикварная ярмарка в ЦДХ

На выставке традиционно будет представлен широкий спектр антикварных изделий: живопись и скульптура минувших столетий, ювелирные украшения, монеты, посуда, мебель, графика начала ХХ века.

В оживленной, деловой и вместе с тем непринужденной атмосфере вы сможете ознакомиться с предложениями участников, получить комментарии и рекомендации специалистов, а также пополнить свою коллекцию произведений искусства — или начать собирать ее.

«Антикварная ярмарка в ЦДХ» — проект для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики.

Выставка пройдет по адресу:

Центральный Дом Художника, Москва, Крымский Вал, 10