Ещё
Художник рисует самую масштабную мультдраку в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художник рисует самую масштабную мультдраку в истории 

Tlum.ru 16 марта 2018
Фото: Tlum.ru
Британский художник и аниматор Том Гран — человек веселый. И любит эпичные задачи. Поэтому с 1 января 2018 года он начал рисовать картинку, которая может стать самым масштабным изображением драки в истории.
«Эй, я принимаю вызов, и в 2018 году сделаю рисунок, где каждый день буду добавлять по одному персонажу в гигантскую сцену драки, пока она не станет такой гигантской, что я, вероятно, даже не смогу загрузить ее в Твиттер», — написал он. И вот сейчас на его картине уже 74 персонажа, а в первый день это выглядело так:
На картине можно увидеть и магов, и животных, и непонятных существ, и спортсменов, и что угодно. В общем, ее можно долго рассматривать. А ведь она будет только расти, и Гран не имеет ни малейшего понятия, когда он ее закончит. По словам автора, самое сложное — не забывать дорисовывать героев каждый день и не повторять идеи и позы.
За тем, как меняется картина, можно следить в твиттере автора.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: Как могли бы выглядеть любимые персонажи мультфильмов
Tlum.ru: последние новости
Нереальная романтика: герои мультфильмов в реальной жизни Мультики, в которых главные герои — младенцы Художница изменила прически принцессам Диснея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение