Художник рисует самую масштабную мультдраку в истории

Британский художник и аниматор Том Гран — человек веселый. И любит эпичные задачи. Поэтому с 1 января 2018 года он начал рисовать картинку, которая может стать самым масштабным изображением драки в истории.

«Эй, я принимаю вызов, и в 2018 году сделаю рисунок, где каждый день буду добавлять по одному персонажу в гигантскую сцену драки, пока она не станет такой гигантской, что я, вероятно, даже не смогу загрузить ее в Твиттер», — написал он. И вот сейчас на его картине уже 74 персонажа, а в первый день это выглядело так:

На картине можно увидеть и магов, и животных, и непонятных существ, и спортсменов, и что угодно. В общем, ее можно долго рассматривать. А ведь она будет только расти, и Гран не имеет ни малейшего понятия, когда он ее закончит. По словам автора, самое сложное — не забывать дорисовывать героев каждый день и не повторять идеи и позы.

За тем, как меняется картина, можно следить в твиттере автора.

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