Галерея Askeri Gallery анонсировала план выставок на 2018 год

Галерея Askeri Gallery, где проходят вернисажи, а публика может рассмотреть искусство вживую, опубликовала план мероприятий на 2018 год. Надо отметить, что основатель галереи Полина Аскери активно развивает Askeri Gallery в мировом масштабе. Вопрос выбора художников она решает, опираясь на собственный вкус коллекционера и подтверждая его с помощью экспертов современного искусства.

В сентябре 2017 года Askeri Gallery впервые приняла участие в Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, представив российской публике работы Конора Маккриди (ЮАР, Швейцария) и Джей Йонг Кима (Южная Корея, США). В 2018 году Askeri Gallery планирует активно развивать международные проекты.

1 марта — 31 марта. Питер Опхайм, «Бен и Стив»

Нью-Йоркский художник Питер Опхайм (Peter Opheim) начинал свой профессиональный путь как художник-абстракционист, но творческие поиски привели его к созданию фигуративных образов в скульптурной и живописной форме. «Я хотел писать объекты, которые никогда не видел раньше, — нечто, существующее только в моем воображении», — поясняет художник. Забавные персонажи Опхайма стали узнаваемы по всему миру, и Аskeri Gallery впервые представит творчество Опхайма в России.

Работа Питера Опхайма

21 марта — Лондон, Великобритания. Благотворительный аукцион Gracious Heart.

Фонд Gracious Heart в сотрудничестве с Askeri Gallery проведут благотворительный аукцион в лондонском офисе Christie’s. Двенадцать художников создали свои работы при участии детей, страдающих ДЦП. Над созданием произведений для Gracious Heart работали шесть художников, которых представляет Askeri Gallery: Конор Маккриди, Крис Риггс, Дарья Котлярова, Питер Опхайм, Ромен Фроке и Антон Тотибадзе.

АПРЕЛЬ

Askeri Gallery покажет новые скульптуры и 3D-объекты Глеба Скубачевского. Один из немногих российских художников и скульпторов, прошедший множество зарубежных резиденций. Академическое образование (Училище 1905-го года, МГАХИ им. Сурикова — мастерская Айдан Салаховой и Сергея Осовского) дополняет его современный пластический язык, открывая целый мир фантазии талантливого художника.

Скубачевский — двукратный лауреат почетной награды UNESCO за участие в художественных симпозиумах Patras Art Fair и Athina Art Fair. Его работы находятся в частных коллекциях в России, Великобритании, Черногории, Греции, Италии, Словакии, Швейцарии и Гонконга.

Работа Глеба Скубачевского

25 апреля. Презентация коллекции Angelina Askeri x Tapis Rouge.

Презентация капсульной коллекции ковров, созданной для Tapis Rouge по эскизам Ангелины Аскери. При создании каждого из двенадцати ковров коллекции Ангелина вдохновлялась модернистскими течениями в искусстве, архитектуре и дизайне. В основе концепции — художественные течения и поиски начала XX века: от плавных природных линий языка ар-нуво к упрощенной геометрии русского авангарда 20-х годов. Коллекция впервые была представлена на Salone del Mobile 2018 в Милане.

Работа Ангелины Аскери

16-20 мая — Askeri Gallery совместно с компанией «КАДО» представит объекты и работы художников галереи на XXIII Международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва.

18 мая — 18 июня. Антон Тотибадзе. «Народная мудрость»

Живописные работы нового художника галереи, представителя известной художественной семьи, созданы специально для персональной выставки в Askeri Gallery.

Резидент Askeri Gallery, художник Михаил Блинов — гиперреалист, создающий чувственный мир героев — от спортсменов до космонавтов. Светящаяся монументальность его работ придает постсоветской эстетике ироничный шик.

23 июня. Неаполь, Италия. Анна де Карбуччиа One Planet — One Future

Проект Анны де Карбуччиа (Anne de Carbuccia) One Planet — One Future знаком московским зрителям по выставке Askeri Gallery в Московском музее современного искусства летом 2017 года. В неапольском Castel Dell’ovo выставка Анны де Карбуччиа предстанет в обновленном виде — художника представит также работы, снятые во время специально организованной экспедиции на озеро Байкал.

Работа Анны де Карбуччиа

СЕНТЯБРЬ

Павел Полянский

Художник-гиперреалист, знакомый многим зрителям по серии проектов «Арктика», покажет новые работы.

ОКТЯБРЬ

Ромен Фроке

Французский мастер стрит-арта, абстракционист Ромен Фроке впервые представленный Askeri Gallery в октябре 2016 года, покажет свою новую графику и живопись. В марте 2017 года Ромен Фроке стал автором оформления ТД ВЕСНА. Такой опыт коллаборации крупного торгового дома с современным зарубежным художником случился впервые в России.

НОЯБРЬ

Эшли Хикс

Один из самых экстравагантных дизайнеров Великобритании, декоратор во втором поколении, представитель английской королевской фамилии, Эшли Хикс работает над дизайном мебели и интерьеров, пишет книги. Недавно Хикс создал серию тотемных скульптур и тем самым заявил о себе как талантливый художник. Его арт-объекты представляют собой цветные конструкции неправильных форм с металлическим основанием из полимерной глины и специальной смолы. Скульптуры замечательно работают в интерьере. При этом художник предусмотрел вариативность: владелец работы может менять местами элементы скульптуры, тем самым вступая в диалог с художником.

ДЕКАБРЬ

Конор Маккриди

Фирменный синий цвет Конора Маккриди известен под патентом Mccreedyblue. Художник исследует творческий жест, связь между собственными эмоциями и изобразительным материалом, стремясь к преодолению визуальных барьеров. Askeri Gallery впервые в России участвовала с работами Маккриди ив Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2017, и показала его персональную выставку на собственной площадке.

Контакты Askeri Gallery

Адрес: ул. Поварская, 31/29.

Тел. : +7 (499) 518 03 44 Сайт: http://askerigallery.com