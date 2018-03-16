Необычная выставка откроется на Соколе 17 марта

Выставка коллективного творчества под необычным названием «О, зин, ты — мир! Или приключения петербургского самиздата» будет открыта в предстоящую субботу, 17 марта, в галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная.

«В экспозиции будут представлены самодельные издания, а вместе с ними — и другие авторские произведения: от графики до скульптур. Все работы объединены одним художественным принципом — принципом коллажа», — говорится в сообщении организатора.

Выставка будет проходить по адресу Новопесчаная улица, 23, корп.7 и продлится до 22 апреля. (ак)