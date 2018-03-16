Ещё
Необычная выставка откроется на Соколе 17 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Необычная выставка откроется на Соколе 17 марта 

Управа района Сокол города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Выставка коллективного творчества под необычным названием «О, зин, ты — мир! Или приключения петербургского самиздата» будет открыта в предстоящую субботу, 17 марта, в галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная.
«В экспозиции будут представлены самодельные издания, а вместе с ними — и другие авторские произведения: от графики до скульптур. Все работы объединены одним художественным принципом — принципом коллажа», — говорится в сообщении организатора.
Выставка будет проходить по адресу Новопесчаная улица, 23, корп.7 и продлится до 22 апреля. (ак)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
На Волоколамке открылась экспозиция работ известного художника На Новопесчаной поговорят о постимпрессионизме В библиотеке на Соколе проведут вечер, посвященный композитору Игорю Рехину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение