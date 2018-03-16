В «Галерее Чертаново» закрылась международная выставка-конкурс

Международная выставка-конкурс «Пространство в пейзаже» закрылась в Выставочном зале «Центра культуры и спорта» в четверг, 15 марта.

Экспозиция была составлена из работ профессиональных художников и студентов МИСиСа, причем не только из России, но и из Южной Кореи и Китая. Как объяснила нашему изданию руководитель «Галереи Чертаново» Наталья Волкова , выставка была конкурсом, потому что во время ее посещения, работы оценивались и обсуждались.

— Куратором экспозиции была руководитель Секции уникальной графики и Эстампа Творческого союза профессиональных художников Ольга Науменко . Организация этой выставки стала своего рода возможностью для ознакомления любителей с работами своих коллег, а также для поиска творческих объединений, в которые можно вступить, — рассказала Наталья Волкова.

Отметим, что в рамках выставки Ольга Науменко провела открытый мастер-класс под названием «Пространство в пейзаже», который посетили студенты факультета дизайна МИСиС, а также художники-любители из Южного округа.

А уже завтра, 17 марта, в районном Выставочном зале откроется новая выставка — «Играя в серьезное». Это авторская экспозиция, на которой свои работы представит Людмила Григорьева-Семятицкая. Художница вдохновляется творчеством своих учеников — детей. На выставке будут представлены работы в технике рваной бумаги — Torn paper.

Начало вернисажа в 17:00 по адресу: Сумской проезд, дом 6А. Действовать выставка будет до 1 апреля включительно.

Фото: «Центр культуры и спорта»