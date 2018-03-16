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Член Общественного совета Музея Победы открыла выставку «Имена из солдатских медальонов» в Махачкале
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Член Общественного совета Музея Победы открыла выставку «Имена из солдатских медальонов» в Махачкале 

На Западе Москвы 16 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
16 марта член Общественного совета Музея Победы Елена Цунаева открыла в историческом парке «Россия — моя история» в Махачкале мультимедийную выставку «Имена из солдатских медальонов».
«Герои нашей выставки не так известны, но они тоже сражались и, по нашему глубокому убеждению, то, что они находятся здесь, — это высокая историческая справедливость. Потому что они сделали главное, что могли сделать — отдали жизнь за Родину», — отметила Цунаева, которая, помимо участия в Общественном совете Музея, является ответственным секретарем Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
В церемонии открытия также приняли участие и.о. министра по делам молодежи Камил Саидов, депутат Народного собрания РД Тимур Гусаев, заместитель министра по национальной политике РД Арсен Махмудов и представители общественных организаций и движений республики.
После завершения официальной части Елена Цунаева провела для гостей экскурсию по выставке.
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