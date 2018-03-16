Ученую княгиню Екатерину Дашкову вспомнят в библиотеке Краснопахорского 

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Книжная выставка произведений Екатерины Дашковой 24 марта начнется в филиале №1 Краснопахорской централизованной библиотечной системы.
— Мы подготовим экспозицию в честь 275-летия писательницы. Во взрослом отделении мы сделаем выставку произведений Екатерины Дашковой, чтобы наши читатели помнили о вкладе, который внесла эта женщина в российское просвещение, — поделилась директор Краснопахорской централизованной библиотечной системы Людмила Абрамова.
Екатерина Дашкова принадлежит к числу выдающихся общественных деятелей XVIII века. Ученая княгиня стояла у истоков создания Императорской Российской академии и возглавляла Петербургскую академию наук до 1794 года.