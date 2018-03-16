Ещё
Ветераны флота соберутся в Музее Победы в Москве в честь Дня подводника 19 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ветераны флота соберутся в Музее Победы в Москве в честь Дня подводника 19 марта 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Ветераны подводного флота 19 марта отметят в Музее Победы в Москве День подводника, говорится в сообщении информационного центра музея Победы.
«19 марта 2018 года в Музее Победы ко Дню моряка-подводника России соберутся ветераны отечественного подводного флота. На открытой площадке музея в экспозиции военно-морского флота представлены две рубки подводных лодок периода Великой Отечественной войны — гвардейского минного заградителя Л-3 «Фрунзовец» II серии и Краснознаменной средней подводной лодки Щ-307 «Треска», — говорится в сообщении.
До 1993 года они стояли в Лиепае (Латвия), после распада Советского Союза рубки были эвакуированы в Россию и в канун 50-летия Победы установлены в музее, отмечается в материале.
В мероприятии примут участие заместитель главнокомандующего Военно-Морским флотом РФ, вице-адмирал, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, а также ветераны отечественного Военно-Морского флота.
За годы войны советский флот уничтожил свыше 1,5 тысяч кораблей и судов противника, обеспечил перевозку свыше 10 миллионов человек (войск и гражданского населения), более 94 миллионов тонн воинских и гражданских грузов.
РИАМО: последние новости
В Москве в понедельник пройдет акция «Ночь в архиве» Гранты столичным выставочным залам и музеям предложили выделить в Москве Власти предложили привлечь художников на Арбате к охране порядка во время ЧМ‑2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение