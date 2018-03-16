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Перформанс пройдет в Музее Москвы
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Перформанс пройдет в Музее Москвы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Творческий перформанс организуют в Музее Москвы 18 марта.
Андрей Логвин, художник и дизайнер, создаст плакаты с помощью снега. Временные художественные объекты исполнят в стиле паблик-арт, они послужат для выражения эмоций творца.
— Художник через трафареты будет писать снегом различные послания москвичам. Арт-объекты просуществуют недолго — их разрушат со временем сами горожане, но в этом и заключается весь смысл перформанса, — поделился деталями программы Андрей Кириченко, менеджер специальных проектов Музея Москвы.
Событие пройдет во внутреннем дворе Музея Москвы. Адрес проведения перформанса: Зубовский бульвар, дом 2. Вход свободный для всех желающих.
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