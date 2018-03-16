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В Ярославле открылись XXIII научные чтения памяти Ирины Болотцевой
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В Ярославле открылись XXIII научные чтения памяти Ирины Болотцевой 

Портал органов государственной власти Ярославской области 16 марта 2018
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Мероприятие посвящено изучению произведений древнерусского искусства. В центре внимания традиционно ярославские памятники иконописи, монументальной живописи, архитектуры, прикладного искусства.
Болотцевские чтения — признанная площадка для взаимодействия ученых с самыми обширными научными интересами. Специалисты в сфере русской иконописи, архитектуры, реставрации находят здесь единомышленников, представляют результаты своих исследований в кругу профессионалов высочайшего уровня. Организаторы не забывают и о широкой аудитории — уже не первый год жители региона имеют возможность услышать публичные лекции ведущих ученых.
— Если проследить историю чтений, можно заключить, что конференция уверенно движется к приобретению международного статуса, — отметила на открытии чтений директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. — Ее постоянными участниками являются ученые из стран ближнего зарубежья. В этом году мы принимаем коллег из Японии и Италии. Желаю организаторам и участникам конференции плодотворной работы, продуктивных встреч и новых научных открытий!
В этом году программа чтений особенно насыщенна. С докладами выступят сотрудники Русского музея, музеев Московского Кремля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея имени Андрея Рублева, Московского государственного объединенного музея, Музея русской иконы, Государственного Эрмитажа, музеев Вологды, Ферапонтова, Нижнего Тагила, Калуги, Углича, Ростова, Кирова, Ярославля, студенты и преподаватели Академии художеств имени И. Е. Репина, а также Православного Свято-Тихоновского университета.
Впервые на конференции доклад представит исследователь из Японии. Работа посвящена русскому иконостасу, который сейчас находится в городе Осака.
В рамках открытия чтений представлен комплекс исследований, посвященных ярославской тематике. В частности, сотрудник Третьяковской галереи Светлана Татарченко рассказала о двух иконах из Спасо-Преображенского монастыря, в том числе о жемчужине собрания галереи — иконе «Ярославская Оранта» XIII века. Также слушатели узнали об истории изучения ярославских изразцов, о неизвестных произведениях ярославского серебра XVI — XVII вв.
В своих исследованиях авторы затронули вопросы и проблемы, связанные с атрибуцией памятников, особенностями иконографии, историей формирования коллекций, реставрацией, сохранением культурного наследия.
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