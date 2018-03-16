В Ярославле открылись XXIII научные чтения памяти Ирины Болотцевой

Мероприятие посвящено изучению произведений древнерусского искусства. В центре внимания традиционно ярославские памятники иконописи, монументальной живописи, архитектуры, прикладного искусства.

Болотцевские чтения — признанная площадка для взаимодействия ученых с самыми обширными научными интересами. Специалисты в сфере русской иконописи, архитектуры, реставрации находят здесь единомышленников, представляют результаты своих исследований в кругу профессионалов высочайшего уровня. Организаторы не забывают и о широкой аудитории — уже не первый год жители региона имеют возможность услышать публичные лекции ведущих ученых.

— Если проследить историю чтений, можно заключить, что конференция уверенно движется к приобретению международного статуса, — отметила на открытии чтений директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева . — Ее постоянными участниками являются ученые из стран ближнего зарубежья. В этом году мы принимаем коллег из Японии и Италии. Желаю организаторам и участникам конференции плодотворной работы, продуктивных встреч и новых научных открытий!

В этом году программа чтений особенно насыщенна. С докладами выступят сотрудники Русского музея, музеев Московского Кремля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея имени Андрея Рублева, Московского государственного объединенного музея, Музея русской иконы, Государственного Эрмитажа , музеев Вологды, Ферапонтова, Нижнего Тагила, Калуги, Углича, Ростова, Кирова, Ярославля, студенты и преподаватели Академии художеств имени И. Е. Репина, а также Православного Свято-Тихоновского университета.

Впервые на конференции доклад представит исследователь из Японии. Работа посвящена русскому иконостасу, который сейчас находится в городе Осака.

В рамках открытия чтений представлен комплекс исследований, посвященных ярославской тематике. В частности, сотрудник Третьяковской галереи Светлана Татарченко рассказала о двух иконах из Спасо-Преображенского монастыря, в том числе о жемчужине собрания галереи — иконе «Ярославская Оранта» XIII века. Также слушатели узнали об истории изучения ярославских изразцов, о неизвестных произведениях ярославского серебра XVI — XVII вв.

В своих исследованиях авторы затронули вопросы и проблемы, связанные с атрибуцией памятников, особенностями иконографии, историей формирования коллекций, реставрацией, сохранением культурного наследия.