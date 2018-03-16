Советский предшественник Skype, цифровой оракул и электромобиль Николая II: в Москве открылась выставка о культуре инноваций 

По сути, выставка — смотр израильских стартапов — ICQ, Gett, Viber и других менее известных, но инновационных проектов. Основа экспозиции — интерактивные экраны с информацией о стартапах и технологиях. Они помещены в контекст прошлого — на выставке представлены прототипы современных изобретений: электромобиль Николая II, советский видеограф — предшественник Skype, старые громоздкие телефоны и компьютеры и даже велосипед 1860-х годов.
Инсталляция Odissey группы Playtronica и Ани Моховой. Она преобразует мышечные сокращения в звуки. Фото: Rusbase
С ними в диалог вступают интерактивные инсталляции современных художников: цифровой оракул, конструкция, которая озвучивает сокращение ваших мышц и прикосновения друг к другу, грандиозная вертикальная ферма с базиликом и мятой и интуитивная комната, которая обостряет ваши чувства.
Вот 10 объектов, которые можно увидеть на выставке «Невозможное неизбежно»:
Выставка продлится до 27 мая. В рамках нее пройдут дискуссии о цифровом здоровье и биотехнологиях, марафон по развитию креативности, лаборатории критического дизайна, лекции и воркшопы.
Фото в галерее и видео: пресс-служба Еврейского музея.
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