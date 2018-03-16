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Гранты столичным выставочным залам и музеям предложили выделить в Москве
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Гранты столичным выставочным залам и музеям предложили выделить в Москве 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Грантовую поддержку предложили организовать для выставочных залов и музеев Москвы, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым устанавливается порядок предоставления грантов театрам. Гранты будут предоставляться в целях поддержки и развития театрального искусства в Москве, создания условий для развития творческой инициативы и расширения возможностей использования творческого потенциала театров.
«Сейчас даже дальше идет вопрос — что уже учреждения другого типа, наши выставочные залы и музеи, попробовать (поддержать грантами — ред.). Если у самих учреждений появляются такие желания, значит, действительно, та система, которая нами внедрена, она самим деятелям искусства более удобна», — сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».
Он добавил, что вопрос предоставления грантов выставочным залам и музеям Москвы обсудят в рамках деловой программы Московского культурного форума, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 24 марта.
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