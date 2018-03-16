«Лучше считать капусту эротичной, чем быть безразличным»: автор скульптуры возле роддома № 7 рассказал о ее создании

Установленная возле роддома №7 в Советском районе скульптура в виде капусты с новорожденным всего за день успела стать самой обсуждаемой в Волгограде. По мнению некоторых волгоградцев, она откровенно напоминает детородные органы женщины. Капусту уже успели прозвать эротической. Другие не видят в ней ничего кроме овоща и ребенка. Сам автор скульптуры Сергей Давыдов утверждает, что лепил капусту. Одновременно он не скрывает, что ажиотаж вокруг его творения ему глубоко приятен.

Художественная студия Сергея Давыдова в прошлом году выиграла конкурс, объявленный больницей №7. Лепили эротическую капусту из пенопласта в арендованном ангаре. Золото на ней не что иное как смола под специальным лаком.

Все начиналось с нескольких плит пенопласта

— Пожалуй, это самый масштабный проект городского значения, которым мы действительно гордимся, — рассказал V1.ru Сергей Давыдов. — Весь процесс создания скульптуры занял около двух месяцев. Мы уже делали нечто подобное для частных лиц и использовали проверенные технологии. За основу был взят пенопласт, армированный бетоном. Форму придавало стекловолокно и полиэфирная смола, покрытая специальным лаком. Вес скульптуры в — около 300 килограммов.

К созданию волгоградской эротической капусты оказались причастны три студентки-художницы из Волжского: Анна Павлова , Мария Магамедова и Данара Садманова. Вчера одна из них рассказала V1.ru, что в проекте было множество недоработок, а материал выбран неправильно. Сергей Давыдов со своими уже бывшими подопечными в корне не согласен.

— Начнем с того, что начальников особо никто не любит, — говорит владелец художественной студии. — Девушки вызвались работать, но они не показались мне перспективными, а качество выполняемой работы меня не устроило. В будущем они хотели стать сотрудницами студии, но лично я не увидел у студенток должного энтузиазма в работе и решил отстранить от проекта. Видимо, у них на меня осталась какая-то обида и они решили преподнести свою версию о созданной скульптуре в таком вот мрачном виде.

Эротическую капусту вылепили из пенопласта и бетона

Автор появившегося возле седьмого роддома произведения не скрывает, что воплощение проекта без приключений не обошлось.

— Администрация больницы предупредила нас, что ждёт масштабную фигуру. Вот мы и стали творить с размахом. Но, работая в ангаре, мы не учли габариты дверного проёма. Диаметр нашей капусты получился 190 сантиметров, а расстояние в проходе было на 70 сантиметров меньше. В итоге, чтобы вытащить наше произведение искусства, нам пришлось ломать стену, а потом складывать ее обратно.

Автор утверждает, что не вынашивал никаких эротических идей

Художник утверждает, что пока лепил свою капусту ни о чем эротическом не помышлял.

— Вообще, у хорошего художника воображение богатое. Для меня изначально капуста была похожа на цветок. А вот эту женскую часть тела я и не разглядел. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Я не считаю, что это плохо. Это оказалось еще одним способом привлечения внимания. Всё же это символично — роддом, рождение ребенка. Хуже когда горожане проявляют холодное безразличие к искусству. Я уже устал от комментариев и серии: «Деньги девать некуда, лучше бы мне их отдали». Или: «Сначала бы дороги сделали».

Золото на капусте весом 300 кг — это всего лишь смола

В планах у команды Сергея Давыдова сделать скульптуру с матерью и ребенком. Работу выполнят так же из пенопласта. Размеры будущей скульптуры составят 2 метра в ширину и 2,5 в высоту. Она будет украшать третий этаж роддома с внешней стороны здания.