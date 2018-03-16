Художники и дизайнеры будут читать лекции для московских школьников

Помимо этого изменится место проведения занятий проекта «Арт-субботы».

Художники, кураторы выставок и фестивалей, ведущие преподаватели вузов с марта текущего года будут читать лекции для столичных школьников в рамках проекта «Арт-субботы». Кроме того, изменится место проведения занятий. Теперь они будут проходить на новых площадках современного и академического искусства.

В субботу, 17 марта, начнется курс «Творческое мышление. Смотреть и видеть, как художник». Он состоит из теории и мозгового штурма, отмечает mos.ru . первую лекцию для слушателей прочтет художник и куратор, член Московского союза художников Елизавета Штормит. Мероприятие пройдет на площадке Московского многопрофильного техникума имени Л. Б. Красина.

Желающие также смогут посетить в эту субботу лекцию и мастер-класс «Авторская проектная графика и скетчинг» дизайнера Юлии Хасановой. Во время занятия они познакомятся с основными этапами истории развития проектной графики, а также видами проектных изображений.

Вместе с тем, 17 марта состоится мастер-класс «Рисование весеннего букета». Лекторм занятия станет художник, преподаватель Московского многопрофильного техникума имени Л. Б. Красина Ева Аракчеева.

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