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В Самаре открылась выставка Полины Горецкой и Михаила Шульпина
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В Самаре открылась выставка Полины Горецкой и Михаила Шульпина 

ТРК Губерния 23 часа назад
Современное искусство не должно быть отстраненным, зритель должен не просто любоваться полотнами, но взаимодействовать с живописью, считают организаторы проекта «Алоэ», который родился на просторах интернета и нашел свой реальный дом в одной из самарских галерей. Художники, литераторы и зрители снова встретились, чтобы смотреть, слушать и общаться.
Полгода назад художники и поэты объединились в проекте, в рамках которого каждый четверг зрители встречаются в галерее «Вавилон», чтобы поговорить о самых знаковых произведениях и фигурах в истории живописи. Также в сети шел литературный конкурс, победительница которого — критик и поэтесса Наталья Эскина — стала обладательницей одной из работ Полины Горецкой. Организаторы вообще стремятся всеми способами привлекать внимание к проекту.
Формальным же поводом встретиться стала совместная выставка Полины Горецкой и Михаила Шульпина. Оба автора отличаются яркой живописной манерой, богатой палитрой и экспрессивной манерой письма. Полина Горецкая призналась, что многие работы попали на выставку прямо с мольберта: «Они написаны недавно, еще сырые мы их привезли, повесили. Написаны зимой, когда мальвы не цветут, их и не дарят, это же просто садовые цветы, привет из нашего детства».
Запаздывающее в Самару тепло в избытке разлилось по стенам галереи «Вавилон» и будет радовать зрителей до 10 апреля.
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