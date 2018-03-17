Дни культуры и искусства Португалии откроют в Нижнем Новгороде 20 марта

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, мероприятия пройдут в Русском музее фотографии, центре «Рекорд» и различных торговых центрах.

20 марта в 16.00 в Русском музее фотографии откроется выставка работ португальского фотохудожника Фернанду Жорже «Мосты», которая продлится до 2 апреля (20 марта и 2 апреля вход на выставку свободный).

22 марта в 16.00 в центре культуры «Рекорд» начнется Первый Фестиваль португальского кино. 22, 23 и 25 марта будут демонстрироваться короткометражные и полнометражные фильмы португальских кинорежиссеров. Вход свободный.

В программе Дней португальской культуры и искусства также запланированы награждение учащихся частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М. В. Ломоносова» — победителей конкурса «Португалия: „Край света“ или „Колыбель открытий“, открытие выставки-продажи португальской керамики производства компании Amorim и Corkcomposites

25 марта с 11.00 до 14.00 состоится праздничное открытие Loft — площадки CasadePortugal (второй этаж торговых рядов „Жар-Птица“, пл. Советская, 7). Посетителей ждут вкусные угощения, выступления группы капоэристов и бразильские танцоры.

В рамках программы Дней португальской культуры предусмотрено также проведение пресс-тура для представителей португалоязычных средств массовой информации, в ходе которых они смогут посетить стадион „Нижний Новгород“, а также ЦСИ „Арсенал“, парк Победы и другие объекты культурного наследия Нижнего Новгорода.

Мероприятия завершатся 2 апреля.