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Блогер Вера Афанасьева: Безумие? Волшебство!
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Блогер Вера Афанасьева: Безумие? Волшебство! 

Новости Саратова 13 часов назад
Фото: Новости Саратова
17 марта 1856 г. родился великий художник, один из основателей русского модерна Михаил Врубель.
Тяжелая жизнь — нищета, природная экспансивность, постоянная и очень резкая критика коллег и знатоков искусства, несколько кампаний против него в прессе, злоупотребление алкоголем, страшное безумие, поразившее его во второй половине жизни.
Постоянные поиски нового в творчестве.
Страстная любовь к певице Надежде Забеле, которой он сделал предложение в первый день знакомства и которую неоднократно писал.
Тяжелая болезнь.
Смерть, приход которой он предчувствовал.
И великое эстетическое чувство, которое он сохранил до последних минут, оценивая все даже в больничной палате как «красивое-некрасивое».
Несмотря на удары судьбы, вопреки болезни, Врубель сделал невероятно много. Огромные прекрасные картины, декорации к лучшим спектаклям, скульптуры — когда все успел?
Когда бываю в Третьяковке, обязательно иду в зал Врубеля и долго-долго стою перед его полотнами, особенно перед «Паном» и «Сиренью».
Картины Врубеля не просто поражают меня — приоткрывают нечто, чему не могу найти названия. Величие и сложность мира? Высоты духа? Глубины безумия? Все это вместе? Не знаю.
Но бываю заворожена, напугана, восхищена, на время становлюсь другим человеком.
На мой взгляд, он лучший художник. Никто не писал ТАК.
Декаданс? Нет, полет в зияющие глубины сознания, воспарение над обыденным, завораживающий подъем в бездны.
Безумие? Волшебство! Прекрасно и страшно.
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