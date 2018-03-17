Модный конструктивизм в Нижнем Новгороде

Уникальная выставка «Мода — народу! От конструктивизма к дизайну» начала работу в Нижнем Новгороде 16 марта. В экспозицию вошли эскизы, фотографии и плакаты середины ХХ века, а также произведения современных дизайнеров. Они в очередной раз доказывают, что идеи русских конструктивистов актуальны и по сей день.

Более сотни экспонатов разместились в залах Нижегородского государственного выставочного комплекса. Каждый из них посвящен определенной теме: спорт, театр, повседневная одежда. Как рассказала куратор выставки, эксперт моды Наталья Козлова , ранее эти работы были представлены в Москве и вызвали небывалый интерес у посетителей, в том числе у молодежи.

«Смысл этой выставки — показать величие наших гениев. Символично, что мы представляем ее в Нижнем Новгороде, на родине потрясающих людей, которые оказали влияние на моду и индустриальное искусство», — отметила Наталья Козлова.

Первый зал посвящен творчеству российского и советского модельера, театрального художника Надежда Ламановой , чье детство и юность были связаны с Нижним Новгородом. Дизайнеры создали реконструкцию ее работ. Здесь можно увидеть домашнее платье, сшитое из головного платка, сумки, изящную вязаную одежду.

По словам Натальи Козловой, их создателям пришлось столкнуться с определенными трудностями, так как некоторые произведения Ламановой сохранились только в виде эскизов, вырезок из газет или небольших фотографий, качество которых оставляло желать лучшего.

«Надежда Ламанова создавала костюмы и для царского двора, и для театра. После революции она начала выпускать одежду для народа, о чем она всегда мечтала. К сожалению, сейчас ее имя незаслуженно забыто в России. Нам удалось воссоздать несколько ее работ. Ламанова старалась делать удобную одежду. Для выставки я связала кафтан. Сроки были довольно сжатые, на коклюшках восстановить его было нереально, поэтому я использовала крючок и спицы. У нас была только одна фотография этого костюма, причем достаточно нечеткая, мы долго спорили, как это лучше сделать. Костюм дополняет винтажная нижняя рубашка», — поделилась автор одной из работ, кружевница Маргарита Бортникова из Самары.

Над каждым костюмом была проделана большая работа, так как не всегда современные материалы могли повторить то, что было раньше. Дизайнерам приходилось идти на хитрости и искусственно старить ткани.

Отдельная часть экспозиции посвящена истории конструктивизма от революции до 1930-х годов. Она представляет около 60 эскизов костюмов и рисунков из лучших музеев страны и реконструкции одежды. Здесь же можно увидеть и платки современных дизайнеров, отражающие особенности той эпохи.

«Конструктивизм сам по себе гениален, он является нашим достоянием, и, пройдя по залам, каждый сможет убедиться, что все это очень современно. Мы не видим архаичности, такую одежду можно носить и сегодня. Это касается и архитектуры, и плакатов, которые также представлены на выставке. Многие элементы используются и в наше время», — подчеркнула Наталья Козлова.

Заключительная часть экспозиции посвящена теме «От конструктивизма к дизайну». Здесь зрители увидят знаментитые плакаты «Маяковский-Родченко» 1920-х годов, фотографии и творчество современных дизайнеров.

«Эта выставка возвращает нам те корни нашей культуры, которые держат и мировое искусство. Она посвящена короткой, но бесконечно революционной эпохе конструктивизма. Она имеет особое значение не только для нашего города, но и для современной культуры в целом», — отметила искусствовед Ирина Маршева.

Посетить выставку нижегородцы могут до 22 апреля.

Напомним, персональная выставка художника Александра Чернигина открылась в Нижнем Новгороде.

Фото: Надежда Кей