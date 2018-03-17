Третье воскресенье месяца: что смотреть в музеях в бесплатный день

Каждый любитель выставок знает эту магическую формулу: «третье воскресенье месяца». Уже второй год кассы московских музеев в этот день выдают всем желающим бесплатные входные билеты. Это отличная возможность посетить сразу несколько экспозиций. Предлагаем провести грядущее воскресенье в прогулках от одного музея к другому, вдумчиво изучая картины, фотографии, инсталляции и другие объектов. Для планирования маршрута времени предостаточно. В материале mos.ru — выставки, на которые есть смысл обратить особое внимание.

Даты: до 30 марта

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Часы работы: вторник — среда и пятница — воскресенье — с 10:00 до 20:00, четверг — с 11:00 до 21:00. Выходной — понедельник и последняя пятница месяца.

Архитектор, дизайнер и художник Ольга Солдатова больше всего любит самолеты: для нее они символ мечты и головокружительного счастья. Ее монументальные мозаики, вдохновленные советским большим стилем, украшают многие аэропорты мира, ее знают и в Париже, и в Гонконге. Ремеслу мозаичиста она училась на родине мозаики — в итальянской Равенне. На персональной выставке Солдатовой «Весенний самолет», которая открылась в Музее Москвы в Международный женский день, можно увидеть мозаики, акварели, а также украшения, в облике которых легко угадывается ностальгия по далеким временам завоевания неба и любовь к советскому кинематографу.

«Старая квартира»

Даты: до 15 апреля

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Часы работы: вторник — среда и пятница — воскресенье — с 10:00 до 20:00, четверг — с 11:00 до 21:00. Выходной — понедельник и последняя пятница месяца.

Еще одна интересная выставка в Музее Москвы — «Старая квартира». В пространстве Провиантских складов воссозданы интерьеры типичных квартир, в которых жили москвичи в течение ХХ века. Перемещаясь по экспозиции (довольно масштабной, нужно сказать), зритель попадает в скромную каморку заводского рабочего, коммунальную квартиру 1920-х, комнату в свежеотстроенной хрущевке, кухню времен перестройки. Одно десятилетие — одна комната. В каждой характерные мебель, предметы декора и прочие знаковые вещи: в коммуналке — агитационная посуда, в хрущевке — модные нейлоновые чулки, свисающие из ящика комода, и томик Хемингуэя на полке. Вместо музейных этикеток — воспоминания москвичей, записанные работниками музея: как переезжали в новые дома, как покупали мебель, что читали, носили, о чем мечтали.

До 6 апреля в пространстве выставки проходят квесты для детей — юных участников здесь ждут группами по 10–15 человек. Следить за другими событиями в рамках выставки можно на сайте музея.

Кстати, с 16 по 18 марта «Старая квартира» принимает артистов Театра наций, театра «Практика», «Театра.doc», Центра имени Всеволода Мейерхольда и Театра имени Моссовета . Они прочитают стихотворения и дневники советского времени. Читки начинаются в 19:00. 18 марта вход на выставку будет свободным, но для посещения читки нужно будет купить билет.

«Непостижимость бытия» Владимира Янкилевского

Даты: до 29 апреля

Место: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10, строение 4)

Часы работы: понедельник — среда и пятница — воскресенье — с 12:00 до 20:00, четверг — с 13:00 до 21:00. Выходной — третий понедельник месяца.

В ММСИ на Гоголевском бульваре 2 марта открылась ретроспектива одной из центральных фигур советского нонконформистского искусства — живописца, графика и иллюстратора Владимира Янкилевского, приуроченная к 80-летию со дня его рождения. До юбилея художник не дожил примерно два месяца — скончался 4 января в одной из клиник Парижа, где жил последние годы.

Карьера Янкилевского началась в 1962 году с печально известной выставки «30 лет МОСХа» в Манеже, представлявшей работы молодых художников-абстракционистов и вызвавшей бурную реакцию Никиты Хрущева. После отповеди генсека Янкилевскому, как и многим другим участникам выставки, пришлось забыть об участии в каких-либо проектах до 1975-го — тогда состоялась первая официально разрешенная выставка авангарда в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. Через три года в Москве прошла его первая ретроспектива, а еще через 10 лет его картины уже покупали на аукционе «Сотбис». Работы Янкилевского есть в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, Центра Помпиду в Париже, Музеях Людвига в Кельне и Будапеште. На выставке «Непостижимость бытия» представлено более 200 работ из российских и зарубежных, частных и государственных собраний — живопись, графика, а также спонтанные рисунки.

Даты: до 13 мая Место: Музей Моды (улица Ильинка, дом 4)

Часы работы: вторник, воскресенье — с 11:00 до 19:00, среда, суббота — с 12:00 до 20:00, четверг, пятница — с 13:00 до 21:00. Выходной — понедельник.

В Музее Моды можно посетить большую выставку, приуроченную к юбилею Вячеслава Зайцева (2 марта первому отечественному кутюрье исполнилось 80 лет). По экспозиции, в которую вошли костюмы и аксессуары, созданные в разные годы, рисунки, фотографии, картины из личной коллекции модельера, а также его личные вещи, можно изучить творческий путь Зайцева от 1960-х, когда он с легкой руки зарубежных модных журналистов получил имя «красный Диор», до наших дней. Обратите внимание на модели из легендарной коллекции «Тысячелетие Крещения Руси» — в 1987 году они заставили рукоплескать публику на показах в Лондоне и Нью-Йорке. Зайцев соединил в ней древнерусские мотивы с силуэтами родом из 1920-х, следуя своему излюбленному приему — поиску вдохновения в истории России.

«Многое вспомнишь родное далекое…»

Даты: до 27 марта

Место: Государственный музей А. С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12, строение 2)

Часы работы: вторник, среда, пятница — воскресенье — с 10:00 до 18:00, четверг — с 12:00 до 21:00. Выходной — понедельник.

В Музее А. С. Пушкина ждут тех, кто неравнодушен к творчеству Ивана Тургенева. С 8 марта здесь работает выставка «Многое вспомнишь родное далекое…». В экспозиции — сокровища из усадьбы Спасское-Лутовиново, где прошли детские годы и значительная часть взрослой жизни писателя: личные вещи, автографы, дневники, предметы обстановки, предметы искусства. Тех, кто внимательно читал «Записки охотника» и помнит описанную в одном из рассказов картину «Три старика едят арбуз», ждет сюрприз: картина не выдумана писателем, это полотно неизвестного художника из личного собрания Тургенева можно увидеть среди прочих экспонатов. Отдельного внимания заслуживает документальная часть выставки — представлено более 70 фотографий, среди них редкие снимки, запечатлевшие Тургенева и его современников: Льва Толстого Николая Некрасова и других.

«Любить»

Даты: до 18 марта

Место: Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)

Часы работы: 10:00–19:00 В это воскресенье закончится работа удивительной выставки «Любить» в Центре Гиляровского, окунающей в атмосферу Москвы XIX века — ее ароматы, звуки и истории. В центре внимания — рассказ о Генрихе Брокаре, французском предпринимателе, открывшем одну из самых известных парфюмерных фабрик старой Москвы — товарищество «Брокар и Ко». В те времена массовое производство духов и одеколонов в России только начиналось. Брокар сделал ставку на доступность — купить что-то из продукции его фабрики могли не только состоятельные москвичи. Самый популярный товар, мыло «Народное», стоило одну копейку за кусок. Посетители могут увидеть рекламные плакаты товарищества «Брокар и Ко», хрустальные флаконы и фотографии.

«Животные в сказках»

Даты: до 2 мая Место: Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57)

Часы работы: вторник, среда, пятница — воскресенье — с 10:00 до 18:00, четверг — с 10:00 до 21:00. Выходной — понедельник.

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Выставка «Животные в сказках», приуроченная к Неделе детской книги, которая пройдет в этом году с 24 марта по 1 апреля, точно будет интересна не только детям. В экспозицию вошли удивительные книги сказок, созданные в разных странах в XIX–XX веках, — книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины. Эти чудом сохранившиеся сокровища (дети не слишком церемонятся с книжками, тем более такими, в которых можно что-то покрутить или разложить) можно будет рассмотреть в музейных витринах. Для тех, кто хочет увидеть, как работают самые интересные экспонаты, предусмотрены увеличенные копии их разворотов, сделанные из крепких материалов. С ними можно взаимодействовать без опасений — и с детским восторгом.

Даты: до 29 апреля

Место: галерея «Беляево» (Профсоюзная улица, дом 100)

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00. Выходной — понедельник.

Еще одна экспозиция с интерактивом. В галерее «Беляево» в начале марта открылась выставка механизмов, созданных по чертежам Леонардо да Винчи. 50 технических изобретений великого художника и мыслителя Возрождения — от простых до самых сложных — можно не только увидеть, но и привести в действие.