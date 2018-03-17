Волжанам показали загадочный мир «Спящих царевн»

В картинной галерее Волжского открылась выставка сказочных и романтичных картин «Спящая царевна». Корреспонденты V1.ru встретились с художницей Оксаной Гамбургер и узнали, какая из красавиц на ее полотнах мертва и почему «Спящие царевны» нравятся взрослым мальчикам.

Первой красавицей из серии стала Водяная Царица.

— Я написала ее, когда была в декрете, — рассказала Оксана. — Если честно, образ водяной владычицы мне приснился.

Рядом с обаятельными царевнами в богатых нарядах живет одна девушка из загробного царства. По словам художницы, этот образ родился после смерти ее учителя.

— На образ этой Царевны меня вдохновил очень близкий и уважаемый мне человек, мой учитель, — поделилась с V1.ru девушка. — После его смерти мне было очень тяжко, поэтому я решила выплеснуть все свои эмоции. Так и родилась Царевна Поздняя осень. Признаюсь честно, в самом начале моих планов с выставкой «Спящих царевн» очень многие мне говорили, что никто не придет и не поймет мои работы. — Но в первый же день прошлогодней вставки, после пятилетнего декрета, я впервые представила своих девочек и была приятно удивлена. Очень много людей пришло посмотреть на них. В особенности мужчины! Вообще-то я рассчитывала увидеть тут только девочек. Один из впечатленных гостей оставил просто потрясающий и глубокий отзыв о моих работах. Никогда не думала, что мужчина может так нежно описывать картины.