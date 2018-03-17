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Изменение режима работы выставки «100 раритетов российской государственности»
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Изменение режима работы выставки «100 раритетов российской государственности» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 11 часов назад
Выставка «100 раритетов российской государственности» проходит в Новом Манеже (Георгиевский переулок 3/3). В экспозиции, посвященной 100-летию создания государственной архивной службы России, собраны документы, отражающие важнейшие вехи истории страны с XI по XXI век. Это уникальные памятники отечественной истории, литературы, права, канонические произведения из школьных учебников и исторической публицистики, многие из которых никогда ранее не покидали мест хранения.
Среди экспонатов — древнейшие памятники, такие как «Остромирово Евангелие», «Саввина книга», «Повесть временных лет», «Русская Правда»; грамоты великих князей Ивана Калиты, Ивана III, Василия III, отражающие этапы становления Московского государства и его символики. Представлены Судебники 1497 г. и 1550 г. и Стоглав — свидетельства правовой культуры Московской Руси. В состав экспозиции включены редчайшие документы эпохи Смуты и первых Романовых. Соборное Уложение царя Алексея Михайловича экспонируется вместе с серебряным ковчегом-футляром, сделанным по указу Екатерины II. Не оставят равнодушными посетителей роскошные рукописи конца XVII века — «Царский Титулярник» и «Родословие пресветлейших великих князей Московских» Л. Хурелича.
Посетить выставку можно до 20 марта. Вход свободный.
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