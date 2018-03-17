Блейк Лайвли заинтриговала поклонников предстоящим выходом в свет

Американская актриса Блейк Лайвли не стесняется рассказывать поклонникам о том, что происходит в ее жизни. Она выкладывает в Instagram фотографии с семейного отдыха, с удовольствием позирует фотографам и делится некоторыми подробностями о своих планах. Знаменитость посетит выставку Института костюма Met Gala, которая пройдет 7 мая в Метрополитен-музее. Лайвли рассказала о своем будущем наряде.

Наряд, в котором я буду в этом году, может стать моим самым любимым! Мы уже работаем над ним свыше 600 часов, и еще не закончили, — призналась Блейк.

Актриса не рассекретила имя дизайнера, но про акссесуары и обувь рассказала: она дополнит свой образ украшениями от Lorraine Schwartz, а в обуви отдаст предпочтение Christian Louboutin.

Как призналась Лайвли изданию WWD, ее костюм станет чем-то особенным. Она также добавила, что у нее есть много знакомых художников, с которыми она общается напрямую. По словам Блейк, она доверила создание костюма людям, которые посвятили этому всю жизнь.

Блейк Лайвли на выставке Met Gala-2016

Блейк Лайвли на выставке Met Gala-2017