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Блейк Лайвли заинтриговала поклонников предстоящим выходом в свет
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Блейк Лайвли заинтриговала поклонников предстоящим выходом в свет 

Журнал ОК! 7 часов назад
Американская актриса Блейк Лайвли не стесняется рассказывать поклонникам о том, что происходит в ее жизни. Она выкладывает в Instagram фотографии с семейного отдыха, с удовольствием позирует фотографам и делится некоторыми подробностями о своих планах. Знаменитость посетит выставку Института костюма Met Gala, которая пройдет 7 мая в Метрополитен-музее. Лайвли рассказала о своем будущем наряде.
Наряд, в котором я буду в этом году, может стать моим самым любимым! Мы уже работаем над ним свыше 600 часов, и еще не закончили, — призналась Блейк.
Актриса не рассекретила имя дизайнера, но про акссесуары и обувь рассказала: она дополнит свой образ украшениями от Lorraine Schwartz, а в обуви отдаст предпочтение Christian Louboutin.
Как призналась Лайвли изданию WWD, ее костюм станет чем-то особенным. Она также добавила, что у нее есть много знакомых художников, с которыми она общается напрямую. По словам Блейк, она доверила создание костюма людям, которые посвятили этому всю жизнь.
Блейк Лайвли на выставке Met Gala-2016
Блейк Лайвли на выставке Met Gala-2017
Напомним, что каждый год Институт костюма устанавливает тему предстоящей выставки. В этот раз она называется «Божественные тела: мода и католическое воображение». Выставка расскажет о влиянии религии на моду. Ведущими мероприятия станут Донателла Версаче, Рианна, Амаль Клуни.
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