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«Я в таком у плиты»: плюшевый наряд Блейк Лайвли посчитали неподходящим
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«Я в таком у плиты»: плюшевый наряд Блейк Лайвли посчитали неподходящим 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Блейк Лайвли изумила своих поклонников тем, что выбрала весьма неоднозначный образ для модной презентации. Мягкий велюровый костюм неприятно удивил публику своей простотой, и, как многим показалось, был совершено неподходящим для формата мероприятия.
Известная своим утонченным вкусом и стилем, американская актриса и модель Блейк Лайвли регулярно показывала публике модные наряды, которые зачастую соответствовали формату и окружению. На днях же звезда посетила презентацию капсульной коллекции фешенебельной марки, где позировала перед фотографами в домашнем наряде.
Представленный велюровый костюм, по мнению многих поклонников, относится к удобным и теплым комплектам для дома, и потому нелепо смотрелся среди лоска светского мероприятия. А тот факт, что Блейк дополнила свой наряд стильными сапожками на высоких каблуках от Valentino, вызвал насмешки со стороны диванных критиков, которые сочли такое сочетание верхом безвкусия и вдоволь потренировались в остроумии, комментируя выбор звезды.
Подписчицы высказали возмущение, что такая звезда не удосужилась принарядиться для светского мероприятия, и, фактически, «пришла в чем попало». Пожалуй, этот образ был признан одним из самых сомнительных в числе многих выходов Блейк, и полностью раскритикован со стороны почитателей. «Я в таком дома у плиты кашеварю» «Плюш и шпилька? Образ ужасен» «Костюмчик серый и неинтересный, куда в нем из дома то?» «Это довольно просто, а сапоги и вовсе не отсюда. Честно говоря, это меня разочаровывает» «Какая некрасивая одежда!» «Она великолепна, но не этот костюм»
К слову, в последнее время Блейк Лайвли часто посещает различные мероприятия и с удовольствием позирует на камеру, поскольку по праву гордится своими успехами в похудении. Актриса недавно сумела привести себя в форму, о чем не преминула похвастаться перед своими поклонниками.
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