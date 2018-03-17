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Третье воскресенье месяца: какие выставки бесплатно представят столичные музеи
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Третье воскресенье месяца: какие выставки бесплатно представят столичные музеи 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Для горожан и гостей столицы будут бесплатно работать 40 музеев Москвы.
Третье воскресенье месяца наступит 18 марта. Это означает, что для горожан и гостей столицы будут бесплатно работать 40 музеев Москвы. Данная акция работает в столице уже второй год. Таким образом, у желающих появляется отличная возможность посетить несколько экспозиций и выставок.
«Весенний самолет» Ольги Солдатовой
В галерее «Беляево» до 29 апреля можно посетить интерактивную выставку «Леонардо да Винчи. Художник. Инженер. Ученый. Гений». Среди ее экспонатов представлены механизмы, созданные по чертежам Леонардо да Винчи.
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