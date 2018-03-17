Третье воскресенье месяца: какие выставки бесплатно представят столичные музеи

Для горожан и гостей столицы будут бесплатно работать 40 музеев Москвы.

Третье воскресенье месяца наступит 18 марта. Это означает, что для горожан и гостей столицы будут бесплатно работать 40 музеев Москвы. Данная акция работает в столице уже второй год. Таким образом, у желающих появляется отличная возможность посетить несколько экспозиций и выставок.

В галерее «Беляево» до 29 апреля можно посетить интерактивную выставку « Леонардо да Винчи . Художник. Инженер. Ученый. Гений». Среди ее экспонатов представлены механизмы, созданные по чертежам Леонардо да Винчи.

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