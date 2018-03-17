Крышу исторической Пушкинской галереи в Железноводске отремонтируют за 6 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 17 марта. / ТАСС /. Около 6 млн рублей выделили из краевого и городского бюджетов в Железноводске на начавшуюся реставрацию крыши Пушкинской галереи, в которой танцевала Дункан, пели Шаляпин и Магомаев, сообщает в субботу пресс-служба администрации города-курорта.

"Выделено почти 6 млн рублей на реставрацию всей кровли памятника культуры. По итогам конкурсных процедур, ремонт будет производить ООО «Стройинвест КМВ», которое уже вело реставрацию фасада галереи в 2017 году", — рассказали в пресс-службе администрации.

Кровля «Пушкинки» не ремонтировалась с 1998 года. Ее реставрацию планируют закончить к маю. Ранее на реставрацию фасада галереи и восстановление утраченных витражных стекол, краевой бюджет выделял 20 млн рублей.

Здание относится к первым образцам сооружений, собиравшихся в конце XIX — начале XX веков из готовых металлических конструкций, как и знаменитая Эйфелева башня в Париже. Его изготовило в Варшаве акционерное общество железных изделий «Вл. Гостынский и К» по проекту архитектора Хржановского. Металлические остовы отлили на Петербургском металлическом заводе по проекту профессора Померанцева. Галерею открыли в 1902 году под названием «Железная», как и гора, на склонах которой раскинулся курортный парк, но позднее — к 65-летию со дня гибели Пушкина — ее назвали в честь поэта.