Ещё
Крышу исторической Пушкинской галереи в Железноводске отремонтируют за 6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крышу исторической Пушкинской галереи в Железноводске отремонтируют за 6 млн рублей 

ТАСС 6 часов назад
ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Около 6 млн рублей выделили из краевого и городского бюджетов в Железноводске на начавшуюся реставрацию крыши Пушкинской галереи, в которой танцевала Дункан, пели Шаляпин и Магомаев, сообщает в субботу пресс-служба администрации города-курорта.
"Выделено почти 6 млн рублей на реставрацию всей кровли памятника культуры. По итогам конкурсных процедур, ремонт будет производить ООО «Стройинвест КМВ», которое уже вело реставрацию фасада галереи в 2017 году", — рассказали в пресс-службе администрации.
Кровля «Пушкинки» не ремонтировалась с 1998 года. Ее реставрацию планируют закончить к маю. Ранее на реставрацию фасада галереи и восстановление утраченных витражных стекол, краевой бюджет выделял 20 млн рублей.
Здание относится к первым образцам сооружений, собиравшихся в конце XIX — начале XX веков из готовых металлических конструкций, как и знаменитая Эйфелева башня в Париже. Его изготовило в Варшаве акционерное общество железных изделий «Вл. Гостынский и К» по проекту архитектора Хржановского. Металлические остовы отлили на Петербургском металлическом заводе по проекту профессора Померанцева. Галерею открыли в 1902 году под названием «Железная», как и гора, на склонах которой раскинулся курортный парк, но позднее — к 65-летию со дня гибели Пушкина — ее назвали в честь поэта.
Галерею называют «ажурным символом города-курорта». В большом здании, собранном из литых металлоконструкций с разноцветными витражами, имеется зрительный зал на 700 мест, камерный зал и зал для художественных выставок. В свое время здесь танцевала Айседора Дункан, пели Федор Шаляпин и Муслим Магомаев. Памятник истории и архитектуры всероссийского значения, галерея по сей день остается не только главным украшением лечебного парка, но и учреждением культуры, в котором проходят выставки картин местных художников, форумы и концертные мероприятия.
ТАСС: последние новости
Путин пообещал севастопольцам музыкальные театры и выставочные площади для ведущих музеев Медведев поздравил художника Бориса Мессерера с 85-летием Евгений Миронов инициировал международный фестиваль искусств на Дальнем Востоке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение