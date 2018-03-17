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В Доме художника открыла свои двери для посетителей выставка «Плывут облака»
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В Доме художника открыла свои двери для посетителей выставка «Плывут облака» 

Вести Калининград 5 часов назад
Фото: Вести Калининград
Там можно увидеть работы двух калининградских авторов — Розы Ткаченко и Натальи Пономарёвой. Экспозиция будет работать вплоть до четвёртого апреля. В ней представлено 19 картин. Однако каждая из них отмечена неповторимым почерком художника.
Картины Розы Ткаченко готовы окунуть зрителя в лёгкую атмосферу цветов и нежных оттенков, когда как в творчестве Натальи Пономарёвой преобладают пастельные тона, передающие повседневные краски Калининграда. Холстом для художницы стали даже старые доски, на которых изображены улицы нашего города.
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