В Доме художника открыла свои двери для посетителей выставка «Плывут облака» 

Там можно увидеть работы двух калининградских авторов — Розы Ткаченко и Натальи Пономарёвой. Экспозиция будет работать вплоть до четвёртого апреля. В ней представлено 19 картин. Однако каждая из них отмечена неповторимым почерком художника.
Картины Розы Ткаченко готовы окунуть зрителя в лёгкую атмосферу цветов и нежных оттенков, когда как в творчестве Натальи Пономарёвой преобладают пастельные тона, передающие повседневные краски Калининграда. Холстом для художницы стали даже старые доски, на которых изображены улицы нашего города.