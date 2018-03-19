Адыгские ремёсла показывают в метро

С 12 марта по 30 апреля в выставочном комплексе, расположенном в метро «Воробьёвы горы», сотни москвичей и гостей столицы могут познакомиться с самобытными народными промыслами Адыгеи.

В экспозиции представлены работы лучших мастеров народных промыслов республики, художников и дизайнеров: традиционная национальная одежда адыгов, золотое шитьё — один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства черкесов, деревянные предметы быта, музыкальные инструменты, кованые изделия. Авторские костюмы Юрия Сташа «Тырготао» и «Гекатей», родовые знаки, сумочки, очёчники в этностиле, гобелены, адыгский стол анэ предметом особого почитания у адыгов, колыбель и ореховые флаги из фундука — священного дерева древних, которыми одаривают гостей на свадьбах — всего в витринах комплекса выставлено более 100 экспонатов. Каждую из работ сопровождают пояснительные материалы из Национального музея Республики Адыгея.

По мнению специалистов Центра народной культуры Адыгеи, расположение выставочного комплекса в галерее метрополитена позволит ознакомиться с культурой Адыгеи большому количеству зрителей.

«У фольклора есть одна особенность — он уходит от нас безвозвратно. Если его не сохранять, сотрётся из памяти суть народной культуры, богатство нации, уйдут в небытие корни. А человек, как и дерево, без корней не жилец», — считает заслуженный художник Адыгеи, мастер-исследователь традиционного искусства адыгов Замудин Гучев.