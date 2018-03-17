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Посол КНР в Казахстане высоко оценил выставку прикладного искусства в Астане
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Посол КНР в Казахстане высоко оценил выставку прикладного искусства в Астане 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Астана, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня здесь открылась выставка казахского прикладного искусства, посвященная Празднику Весны в Китае и международной садоводческой выставке «ЭКСПО-2019» в Пекине.
Мастерски исполненные поделки из дерева, прекрасная вышивка, красивые ювелирные украшения и самобытные изделия из кожи позволили Казахстану завоевать достойное место во всемирной галерее искусства, сказал посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй на открытии мероприятия. Он отметил, что во время ЭКСПО-2017 в Астане деревянные поделки, кожаные картины, настенные ковры и многие другие национальные казахские изделия прикладного искусства пользовались большой популярностью у туристов из Китая. «Маленькое изделие ручной работы не только является произведением искусства, но и свидетельством дружбы народов двух стран», — подчеркнул посол. —0—
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