Снимок известного волгоградского фотографа забрали в Грецию

Загадочная урбанистическая фотография волгоградца Олега Чеботарева попала на выставку в галерею Греции.

— В прошлом году я встретил свой день рождения в Нью-Йорке — прожил там три недели, — вспоминает фотограф Олег Чеботарев. — Конечно, вернулся домой с сотней интересных и необычных кадров. Снимать город, который ты видишь впервые, намного интереснее и где-то даже легче, чем свой, родной. Тут намного проще найти интересные ракурсы и вдохнуть в каждую фотографию неподдельные эмоции.

Спустя несколько месяцев после возвращения из Америки Олег Чеботарев узнал о конкурсе, который объявила художественная галерея в Афинах.

— Моя знакомая из Греции предложила прислать на выставку свои лучшие фотографии. Я нашел шесть самых удачных, на мой взгляд, снимков из путешествия по Нью-Йорку и отправил их в галерею «BlankWallGallery». Почему не Волгоград? Даже не помню, если честно, — рассказывает Олег Чеботарев. — Оказалось, что эксперты выбрали мой снимок со светофором и загадочным плакатом на заднем фоне. Грекам показали кадры еще одного российского фотографа, а также европейских и американских мастеров.

Фотографии Олега Чеботарева уже не в первый раз улетают на международные выставки. К юбилею победы в Великой Отечественной войне несколько работ волгоградца показали в Берлине.

— Я бы не сказал о том, что поднялся на какой-то сверхуровень, — комментирует Олег Чеботарев. — Мои друзья и приятели, которые живут в других странах, часто пишут мне про новые выставки и предлагают поучаствовать в конкурсах. Почему бы и нет?