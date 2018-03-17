Первый музей Казановы откроют в Венеции

Музей, посвященный Джакомо Казанове, начнет работу в апреле 2018 года в Венеции — родном городе знаменитого обольстителя. Дата открытия приурочена к его дню рождения, сообщила The Telegraph

Casanova Museum and Experience станет первым в мире подобным музеем. Он разместится в мраморном дворце Pesaro Papafava. Экспозиция будет посвящена не только победам Казановы над женщинами, но и встречам со знаменитостями того времени — Моцартом, Вольтером, Мадам де Помпадур, Бенджамином Франклином и другими, пишет издание.

Организаторы утверждают, что им удалось создать не «пыльный музей», а настоящее погружение в мир, окружавший Казанову, полный приключений, любви и путешествий. Экспозиция будет состоять из шести комнат. Жизнь и разнообразные интересы обольстителя, к которым можно отнести азартные игры, философию, лингвистику, математику, музыку, литературу, шпионаж и военное дело, будет показана при помощи передовых мультимедийных технологий.

Казанова успел написать за свою жизнь множество стихов и 42 книги, одна из которых стала первым фантастическим романом в истории Польши. Их автору было о чем рассказать: в своих путешествиях он проехал более 40 тысяч миль, сидел в тюрьме за увлечение каббалой и еврейским мистицизмом, бежал из нее. Одна его автобиография, написанная в замке в Богемии в борьбе с депрессией и одиночеством, насчитывает 12 томов. В то время Казанова служил библиотекарем.

Джакомо Казанова родился в Венеции 2 апреля 1725 года. Музей также планируют открыть 2 апреля.

Технология дополненной реальности подарила миллионам пользователей возможность охотиться на покемонов в настоящем мире. Новое приложение в этом жанре пошло дальше — теперь игроки смогут нападать друг на друга с помощью виртуальных гладиаторов. Подробности — в материале «360».