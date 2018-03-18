В Минске прошел финальный отбор на детский музыкальный конкурс «Витебск» 

Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 17 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня прошел финальный отбор на 16-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», который состоится в рамка 27-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич