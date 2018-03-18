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Художник поместил героев мультфильмов и видеоигр на улицы своего города
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Художник поместил героев мультфильмов и видеоигр на улицы своего города 

Tlum.ru 9 часов назад
Фото: Tlum.ru
Шведский художник Йохан Карлгрен и его дети обожают конструктор Fuse Bead (это как Qixels или Aqua Beads, только детальки не смачиваются водой, а прижигаются утюгом) и старые видеоигры. И как настоящий творческий человек он умеет совмещать свои таланты и увлечения.
С помощью конструктора он создает героев мультфильмов и игр (судя по всему особенно им нравится Марио), а затем добавляет из пиксельные фигуры на улицы родного города.
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