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Сегодня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль-перфоманс «Нефест»
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Сегодня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль-перфоманс «Нефест» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
На одной площа дк е ДК «Полиграф» соберутся поэты, музыканты, художники и жонглеры, — говорится в сообщении. — Каждому из этих направлений будет предоставлена отдельная площадка. Причем посетители мероприятия смогут не только понаблюдать за мероприятием со стороны, но и стать его активным участником. В рамках фестиваля предусмотрены мастер-классы по эбру, декупажу, стринг арту, свободной живописи и лонгборду.
По мнению организаторов, благодаря таким фестивалям нижегородцы могут попробовать свои силы в творчестве. Начало мероприятия запланировано на 15:00. Вход на фестиваль совершенно бесплатный.
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