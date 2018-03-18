Сегодня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль-перфоманс «Нефест»

На одной площа дк е ДК «Полиграф» соберутся поэты, музыканты, художники и жонглеры, — говорится в сообщении. — Каждому из этих направлений будет предоставлена отдельная площадка. Причем посетители мероприятия смогут не только понаблюдать за мероприятием со стороны, но и стать его активным участником. В рамках фестиваля предусмотрены мастер-классы по эбру, декупажу, стринг арту, свободной живописи и лонгборду.

По мнению организаторов, благодаря таким фестивалям нижегородцы могут попробовать свои силы в творчестве. Начало мероприятия запланировано на 15:00. Вход на фестиваль совершенно бесплатный.