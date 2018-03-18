Образ женщины-жены в живописи: выставка «Супруги»

С высоты прожитых лет не устаю удивляться неожиданности и парадоксальности такого выбора. Очень часто бывают просто удивительные браки.

Красавец парень выбирает себе в жёны весьма странную с точки зрения здравого смысла спутницу — ни красоты, ни ума, а одно недоразумение. И наоборот, умница и красавица выходит замуж за какого-нибудь морального урода совсем не голливудской внешности, который ей явно не пара. В чём здесь дело?

Ясно, что при выборе спутника или спутницы жизни люди прислушиваются не только к голосу разума. Огромную роль в этих случаях играют подсознательные, весьма мало изученные импульсы, детские психические травмы и комплексы.

С точки зрения психоанализа идеалом для девочки является отец, а для мальчика мать. Очень часто можно услышать, как о супругах говорят — как они похожи! А дело в том, что при выборе своей половины он и она подсознательно ориентировались на свои сексуальные идеалы — мать или отца. Причём привлекать может не только явное внешнее сходство, но, например, осанка, тембр голоса, запах, разрез глаз и тому подобное.

С этим связаны и многочисленные личные драмы. Девочка, сильно влюблённая в своего отца и, ясное дело, не чувствуя сексуальной подоплёки, очарованная его бесспорными достоинствами, став взрослой, не может найти себе спутника, достойного отца. Ну, например, если отец был талантливым архитектором, прекрасно играл на скрипке, свободно говорил на французском языке, был душой общества — то, спрашивается, где найти второго такого? Вот и мается дивчина всю жизнь одна, не понимая, что с ней происходит.

Или обратный пример. Мальчик-мужчина, бессознательно влюблённый в свою мать. Ситуация усугубляется, если она при этом обладает властным и решительным характером. Такой потенциальный муж всю жизнь ищет вторую «маму» и, естественно, найти не может. Тоже драма. Естественно, что эта тема очень большая и сложная. То, что написано выше — лишь небольшие штрихи.

Но, вернёмся в музей Русского импрессионизма. Это частный и молодой музей — основан крупным предпринимателем и общественным деятелем Борисом Минцем (№ 55 в списке Forbes-2016). Он специально для музея построил стильное здание на территории принадлежащей ему бывшей кондитерской фабрики «Большевик».

Музей принял первых посетителей в мае 2016 года. Выставка, на мой взгляд, интересная, картины подобраны с хорошим вкусом. Много малоизвестных работ из провинциальных музеев и личных коллекций.

Кураторы выставки поставили задачу показать женщин, которые во многом помогли стать своим мужьям выдающимися художниками. У некоторых картин стоят флаконы, источающие запахи моря, сада после дождя, полевых цветов.

Методом неслучайных ассоциаций они будто затягивают зрителя внутрь изображения. Поскольку для понимания картины нужна дополнительная информация, то я после каждой фотографии портрета помещаю фото таблички с текстом.

Несколько слов о портрете жены скульптора Сергея Конёнкова Маргариты и стихах Альберта Эйнштейна , посвящённых ей. Марго, которая моложе своего мужа на 19 лет, была очень интересной женщиной, советской шпионкой и последней любовницей гениального учёного. Альберт был очень увлечён Маргаритой и с удовольствием рассказывал ей об Манхеттенском атомном проекте. Связь продлилась 10 лет.

Маргарита была в дружеских отношениях и с Робертом Оппенгеймером. Ей приписывают любовные связи с отцом и сыном Шаляпиными, Сергеем Рахманиновым

Когда в 1945 году последовал из Москвы приказ вернуться на родину, то для перевозки многочисленных работ Сергея Коненкова Сталин лично распорядился зафрахтовать персональный пароход, а в Москве на улице Горького (наискосок от памятника Пушкину) скульптору сразу выделили громадное помещение под мастерскую.

Это одна из многих историй, которые можно рассказать о выставленных портретах.