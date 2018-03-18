Коза или олень: московский художник нарисовал альтернативный герб Самары

Московский дизайнер Денис Башев представил свой вариант герба Самары. Художник поделился рисунком на своей странице.

#work #bashev #herald #samara иллюстрация по мотивам герба Самары, для Дизайн-выходных. Публикация от Denis Bashev (@didierbashev) 14 Мар 2018 в 6:38 PDT Смелую иллюстрацию оценили не только жители Самарской области. Некоторые увидели вместо козы другое геральдическое животное. — Это же священный олень! — предположил коллега дизайнера Стас Лугачев. Денис Башев стал одним из участников дизайн-выходных, которые пройдут в столице региона 5–6 мая. В течение двух дней специалисты в области дизайна проведут несколько лекций, практикумов и семинаров. Все мероприятия бесплатные и открыты для желающих. Тема встреч: дизайн в контексте города, дизайн цифровых продуктов, иллюстрация. Мероприятие пройдет в отеле «Холидей Инн». Всем желающим принять участие в лектории необходимо зарегистрироваться на сайте.