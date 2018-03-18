Панораму «Прорыв» в Ленобласти посетили уже 35 000 человек

Музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти с момента открытия в январе посетили 35 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации региона. Гости экспозиции ставили множество положительных отзывов.

Павильон, который строился с 2015 года, разделён на два зала. В первом показана видеохроника пяти попыток прорыва блокады и анимированный фильм о трагических блокадных днях.

Площадь второго зала составлять 500 квадратных метров и в нём развернулась картина второго дня операции «Искра» — бой в районе деревни Арбузово. В экспозиции тщательно продуманы образы воинов советской армии: создано больше 30 фигур участников событий, используется техника, боеприпасы, оружие и личные вещи солдат.

Музей открыли для посетителей 27 января 2018 года, за несколько дней до этого с ним ознакомился президент России Владимир Путин

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса региональных музеев военной истории музей-панорама «Прорыв» признан лучшим.