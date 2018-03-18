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Жители Губкинского вдохновились императорскими духами и создают свои
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Жители Губкинского вдохновились императорскими духами и создают свои 

Красный Север 3 часа назад
Как составлять изысканные незабываемые ароматы, губкинцев учит «Придворный парфюмер». Выставка под таким названием проходит во Дворце культуры «Нефтяник».
Экспозиция дает возможность ощутить ароматы ушедшей эпохи и отдать должное российским парфюмерам, жившим и творившим в дореволюционной России. Современные мастера, благодаря кропотливой работе с архивными материалами, реконструировали утраченные ароматы. Удалось воссоздать даже духи, которые, как предполагается, предпочитали Николай II и члены императорской семьи. Оценить их могут и посетители выставки, понравившиеся ароматы приобретают в качестве сувенира.
В качестве бонуса санкт-петербургская ООО «Гильдия парфюмеров» организовала мастер-класс. Под руководством мастеров почувствовать себя парфюмером мог каждый.
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