Жители Губкинского вдохновились императорскими духами и создают свои

Как составлять изысканные незабываемые ароматы, губкинцев учит «Придворный парфюмер». Выставка под таким названием проходит во Дворце культуры «Нефтяник».

Экспозиция дает возможность ощутить ароматы ушедшей эпохи и отдать должное российским парфюмерам, жившим и творившим в дореволюционной России. Современные мастера, благодаря кропотливой работе с архивными материалами, реконструировали утраченные ароматы. Удалось воссоздать даже духи, которые, как предполагается, предпочитали Николай II и члены императорской семьи. Оценить их могут и посетители выставки, понравившиеся ароматы приобретают в качестве сувенира.

В качестве бонуса санкт-петербургская ООО «Гильдия парфюмеров» организовала мастер-класс. Под руководством мастеров почувствовать себя парфюмером мог каждый.