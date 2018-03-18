Так барабанили, что стены тряслись: в музее под штабом Путина на Ленина разбились древние экспонаты

В центре искусств «Главный проспект» на Ленина, 8, сегодня пострадали древние экспонаты музея камнерезного искусства. Окаменевшие аммониты и морские ежи рухнули со стеклянных полок. По словам одной из посетительниц выставки, это произошло из-за барабанной дроби, которая раздавалась из предвыборного штаба Владимира Путина

— В штабе готовился концерт, музыканты репетировали вечернюю программу. От этого тряслись стены, — рассказала посетительница выставки Ангелина, — на стеклянных полках с экспонатами сначала попадали таблички, а затем вниз стали сыпаться и сами окаменелости. Часть из них разбилась, а ведь этим бесценным вещам 70–265 миллионов лет!

По словам Ангелины, сотрудники музея побежали в штаб, и музыканты сразу перестали играть. В разговоре с представителем штаба один из музейщиков напомнил, что у них был уговор не устраивать репетицию без предупреждения.

В штабе Владимира Путина не увидели связи между ЧП в музее и репетицией барабанщиков и сообщили, что в их помещении ничего не падало.