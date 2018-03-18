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Преобразование Новой Третьяковки
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Преобразование Новой Третьяковки 

Вечерняя Москва 17 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Концепция реконструкции здания Новой Третьяковки разработана Ремом Колхасом, одним из самых известных современных архитекторов, совместно с московским Архбюро.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зельфира Трегулова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи:
— У ЦДХ и Третьяковской галереи давно появилось свое лицо и сформировались основные направления работы, поэтому их решено максимально сохранить. Музей превращается в площадку, где одновременно проходят выставки, лекции, мастерклассы, показы кино, концерты, спектакли, иммерсивные программы. У части, принадлежащей Новой Третьяковке, останется музейно-просветительская функция.
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