Преобразование Новой Третьяковки

Концепция реконструкции здания Новой Третьяковки разработана Ремом Колхасом , одним из самых известных современных архитекторов, совместно с московским Архбюро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— У ЦДХ и Третьяковской галереи давно появилось свое лицо и сформировались основные направления работы, поэтому их решено максимально сохранить. Музей превращается в площадку, где одновременно проходят выставки, лекции, мастерклассы, показы кино, концерты, спектакли, иммерсивные программы. У части, принадлежащей Новой Третьяковке, останется музейно-просветительская функция.