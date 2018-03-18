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В Кремле покажут экспонаты из музея Шанхая
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В Кремле покажут экспонаты из музея Шанхая 

Москва меняется 16 часов назад
Фото: Москва меняется
Чуть меньше месяца осталось до открытия новой выставки в Кремле: 17 апреля в музеях Московского Кремля откроется выставка «Династия Мин: сияние учености». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Экспозиция развернется в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Она будет посвящена одной из самых ярких страниц в истории Китая — культуре династии Мин (1368–1644).
Выставка продолжает традицию сотрудничества Музеев Московского Кремля с Шанхайским музеем. «В апреле в Москве откроется ответная выставка, посвященная культуре династии Мин — важнейшему периоду в истории Поднебесной. Все вещи, которые увидят гости музея, впервые будут показаны в России и позволят познакомиться с самыми разными направлениями искусства, почувствовать очарование времени», — рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.
Одним из главных экспонатов станет набор из 66 фарфоровых фигур почетного эскорта: ученых, военных, музыкантов — конных и пеших, молодых и пожилых, одетых соответственно их рангу и социальному положению. Группу нашли в захоронении представителей императорской фамилии, однако точная ее принадлежность неизвестна. Также здесь покажут предметы из нефрита, бронзы, резные лаки и перегородчатые эмали, а также уникальную мебель периода династии Мин с характерными линиями и благородной резьбой по дереву. Кроме того, гости выставки смогут полюбоваться изысканными изделиями из фарфора, выполненными керамистами этого периода.
Выставка будет открыта для посетителей до 25 июля.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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