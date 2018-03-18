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В Санкт-Петербурге пройдёт пятый фестиваль «Златая цепь»
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В Санкт-Петербурге пройдёт пятый фестиваль «Златая цепь» 

Ревизор.ru 12 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Музей Анны Ахматовой приглашает в дни весенних каникул на настоящий праздник для всей семьи — театральный фестиваль по лучшим образцам мировой детской литературы. Каждый день разные спектакли помогут заглянуть в удивительный мир сказочных и литературных героев: Питера Пэна, Дюймовочки, барона Мюнхгаузена, Одиссея и других. Также будет поставлен заслуженный хит программы: «Сказка про Сказку о царе Салтане». И каждый спектакль сопровождает интерактивная выставка-игра, позволяющая погрузиться в творческий процесс создания сказки.
Откроет фестиваль спектакль по книге Эжена Ионеско «Сказки для тех, кому ещё нет трёх». Сказки переведены на русский язык поэтом Михаилом Давыдовичом Ясновым. Для всех желающих будет устроена творческая встреча с поэтом.
Ежедневно будут проходить интересные музейные мастерские. Участники смогут по детским стихам Осипа Мандельштама воссоздать городской быт Петербурга столетней давности. Знакомство с перепиской Бродского и девочки Насти Томашевской напомнит о том, как ценно получать бумажные послания. Детское издательство «Веселые чижи» даст возможность опубликовать собственную книгу.
В Большом зале музея пройдёт выставка «Гений места», посвященная 50-летию Детской художественно школы «Александрино». Будет показана экспозиция ярких ученических работ, исполненных в разных техниках. В рамках выставки — мастер-классы преподавателей школы «Александрино».
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