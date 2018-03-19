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Тайваньский художник по фарфору создал уникальную «танцующую» чашу
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Тайваньский художник по фарфору создал уникальную «танцующую» чашу 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Тайбэй, 18 марта /Синьхуа/ — Уникальное произведение керамического искусства — тончайшую фарфоровую чашу — создал тайваньский художник Хуан Чжэннань. Наименьшая толщина ее стенок составляет всего 0,05 мм — тоньше яичной скорлупы. Чаша, способная разбиться даже от дуновения ветра, покрыта изящной росписью, словно танцующей в лучах света. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Тайбэй, 18 марта /Синьхуа/ — Уникальное произведение керамического искусства — тончайшую фарфоровую чашу — создал тайваньский художник Хуан Чжэннань. Наименьшая толщина ее стенок составляет всего 0,05 мм — тоньше яичной скорлупы. Чаша, способная разбиться даже от дуновения ветра, покрыта изящной росписью, словно танцующей в лучах света. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Тайбэй, 18 марта /Синьхуа/ — Уникальное произведение керамического искусства — тончайшую фарфоровую чашу — создал тайваньский художник Хуан Чжэннань. Наименьшая толщина ее стенок составляет всего 0,05 мм — тоньше яичной скорлупы. Чаша, способная разбиться даже от дуновения ветра, покрыта изящной росписью, словно танцующей в лучах света. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Тайбэй, 18 марта /Синьхуа/ — Уникальное произведение керамического искусства — тончайшую фарфоровую чашу — создал тайваньский художник Хуан Чжэннань. Наименьшая толщина ее стенок составляет всего 0,05 мм — тоньше яичной скорлупы. Чаша, способная разбиться даже от дуновения ветра, покрыта изящной росписью, словно танцующей в лучах света. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
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