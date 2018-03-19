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В Енисейском районе открылся новый досуговый центр
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В Енисейском районе открылся новый досуговый центр 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Здание центра благодаря мобильным перегородкам может трансформироваться для проведения разных мероприятий. Здесь могут проходить концерты, лекции, мастер-классы, конференции, выставки, кинопоказы, занятия кружков и т.д. Центр оснащен современным звуковым и видеооборудованием, подключен к интернету. Это уже второе подобное здание в Енисейском районе.
Современный досуговый центр был построен в деревне Анциферово вместо старого клуба, который не соответствовал ни техническим требованиям, ни требованиям безопасности. При этом его посещали многие жители деревни, там работало семь объединений. Сейчас они размещены в новом культурном пространстве.
Площадь досугового центра — 214 кв. метров, одновременно там могут находиться до 50 человек. После открытия в нем уже состалась встреча с писателем Михаилом Тарковским, прошли занятия по декоративно-прикладному искусству, робототехнике.
Прилегающая территория тоже может использоваться для проведения мероприятий. В день открытия досугового центра там работали ярмарка с продукцией от местных производителей, выставка-продажа сувениров, выставка репродукций картин Сурикова.
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