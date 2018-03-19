В Новом Уренгое известный фотограф Борис Великов показал свои самые дорогие работы

Разноцветное полярное сияние над городом и ярко-зелёная летняя тундра под винтом вертолёта, невысокие заснеженные берёзки и тёмная вода осенней речки — всё вдохновляет фотохудожника Бориса Великова, заставляет выискивать ракурсы и освещение, чтобы передать впечатление от увиденного.

Очередная выставка работ члена Союза фотохудожников России открылась в минувшие выходные в новоуренгойском городском музее изобразительных искусств. В экспозиции — более полусотни фотографий, сделанных в разных уголках Ямала около пяти лет назад и объединённых пейзажной темой.

— Природа для Бориса — самая красивая, самая любимая; это то, чем он дышит и живёт. Он очень любит Север, — открывая выставку, отметила директор музея ИЗО Татьяна Марченко

— Торжество света — основной акцент в моих снимках. Только четыре фотографии выполнены в стандартных световых условиях, в полдень, а остальное — на восходе или закате, в туман, — рассказал Борис Владимирович.

Самыми дорогими автор считает два снимка. На одном — июньская ночь на реке Тамчара-Яха в окрестностях Нового Уренгоя. Борис Великов вспоминает, как проснулся в два часа ночи, глянул в окно и увидел, что выпал снег… Так получился кадр с веточкой, покрытой сизым инеем. А второй, с пушицей, сделан за десять минут до захода солнца, километрах в тридцати от Старого Уренгоя.

Советник Главы Нового Уренгоя Александр Рябов сам любит фотографировать. В новой экспозиции Великова, старого знакомого, его внимание привлёк снимок заметённого сугроба с одиноко торчащим на линии горизонта деревцем.

— Мне понравился снег: здесь видно зерно, фактура. Цвет всегда придаёт снимку выигрышности, а в чёрно-белом формате снимать сложнее. Здесь практически нет разнообразия красок — только тона и полутона в одном спектре. Это очень сложно снять, ещё сложнее вообще увидеть красоту в обыденности. Яркие пейзажи сразу бросаются в глаза, а мимо таких повседневных вещей мы проскакиваем, не вглядываясь, не замечая. Снимок как стоп-кадр, притягивает внимание, и ты видишь эту красоту — не вычурную, а простую. И становится понятно: у художника есть глаз, он чувствует настроение — это важно, — резюмировал Александр Рябов.

Посмотреть на работы лауреата множества региональных и всероссийских фотоконкурсов можно в городском музее ИЗО, выставка продлится до 1 апреля.