Бесплатный ход в Музей современной истории России

Музей современной истории РФ 21 марта 2018 г. будет работать бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В свой день рождения, 21 марта, Государственный центральный музей современной истории России будет работать бесплатно. Все желающие смогут попасть в выставочные залы музея по бесплатному билету, который получат в кассе. По сниженной цене проведут две экскурсии, в 18:30 и 19:30, посвященные новейшей истории России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе музея рассказали, что днем рождения заведения считается 21 марта (8 марта по старому стилю) 1917 г. Тогда директор музея Всероссийского союза городов Владимир Кранихфельд обратился к председателю исполкома Московских общественных организаций с предложением создать в столице Музей революции. Кроме того, в этом году исполняется ровно 20 лет, когда Музей революции был переименован в Музей современной истории России.

В текущем году в музее после ремонтно-реставрационных работ открылись обновленные залы постоянной экспозиции, посвященные истории России с середины XIX до начала XX века. Посетители могут узнать о модернизации экономики и общественном движении в Российской империи: отмене крепостного права, организации органов местного самоуправления, развитии промышленности и реформах министра финансов Сергея Витте, создании первых политических партий и организаций, а также основных событиях внешней политики России на рубеже XIX–XX веков. Другие залы, охватывающие период 1905-1985 гг., будут открываться в течение всего года.

Музей современной истории России находится в центре Москвы, по адресу: ул. Тверская, д. 21. Здание музея является памятником архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. До 1917 г. в нем располагался Английский клуб. В 2015 г. был отреставрирован фасад особняка и его ограда со скульптурами львов.